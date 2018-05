Holanda e Turquia 100%, ofuscam favoritos e roubam a cena na Liga das Nações.

É cedo, mas por enquanto a Liga das Nações vem reservando gratíssimas surpresas. Turquia e Holanda lideram a competição.

Estados Unidos, Rússia, China, BRASIL e Sérvia, favoritos, já caíram.

O próprio técnico da Tuquia, Giovanni Guidetti, assumiu que não esperava sair dos Estados Unidos com 3 vitórias. Mas foi o que aconteceu. A mais importante delas exatamente na segunda partida quando a Turquia fez 3 a 2 contra as donas da casa.

Guidetti falou abertamente que o foco é o mundial de setembro, no Japão.

Dele e da maioria.

O blog estará presente no evento.

Fato é que mesmo contraindo todas as expectativas, a Turquia é ao lado da Holanda as únicas seleções que não perderam após a primeira rodada da Liga das Nações.

A Holanda é outra seleção que chama atenção nesse início de temporada.

Argentina e a imprevisível Tailândia não contam muito, mas os 3 a 0 contra a Rússia em Ekaterinburg não podem ser menosprezados.

Na próxima rodada, a partir do dia 22, a Turquia irá medir forças com o BRASIL, em Ankara. A Holanda será testada contra os Estados Unidos, no Japão.