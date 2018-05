Inovação, modernidade e profissionalismo na capital do vôlei brasileiro

O torcedor de Osasco é um dos mais fanáticos do BRASIL. A cidade respira vôlei e se apaixonou pelo esporte.

O grau de exigência é grande, comparado ao futebol, e a cobrança por resultados e títulos chega de maneira proporcional.

Muitas vezes, como na atual Superliga, a campanha decepciona os mais exigentes, mas o que a maioria não sabe e desconhece é o trabalho existente nos bastidores, nas categorias de base e a estrutura que hoje o clube oferece.

Nenhum clube no país tem algo parecido. Estrutura essa que cresceu e se profissionalizou com a chegada de Marcelo Palaia, hoje diretor do clube.

A maioria das equipes do país não chega bem perto. A gestão de Palaia, trazido literalmente por Luizomar de Moura, peça decisiva e fundamental, é moderna e absolutamente profissional.

As jogadoras são as maiores beneficiadas e podem conviver com os equipamentos de primeira geração e as máquinas mais modernas no mundo.

Não falta nada dentro e fora de quadra.

A recuperação de Thaísa, por exemplo, não foi por acaso.

O Power Plate é um dispositivo vibratório que transmite ondas de energia por todo corpo ativando mais contrações musculares para o atleta manter o equilíbrio. No Kinesis se consegue realizar treinamento funcional progressivo totalmente livre, explorando a amplitude de movimentos, flexibilidade e resistência ajustável em todos os planos de movimentos.

É bem verdade que não é só a tecnologia. O trabalho da equipe de fisioterapia do clube anda na mesma sintonia, não pode ser esquecido e merece os créditos devidos. A recuperação delas passa pelas mãos deles.

As atletas são cuidadosamente trabalhadas e a modernidade faz toda a diferença.

Osasco também sofre com problemas de contusão e o desgaste físico das jogadoras. Nem as mais novas escapam, mas tudo em Osasco é minuciosamente cuidado. Nenhum detalhe escapa da mão dos especialistas.

A opção de jogar em Osasco não é só financeira. A estrutura, cada vez mais avançada, convence as jogadoras e enche de orgulho os patrocinadores. A certeza de trabalhar com os melhores equipamentos e profissionais pesa na escolha.

Osasco ainda tem casa própria. Desde 1993 o ginásio José Liberatti é sede dos jogos e treinos de todas as categorias. A parceria com a Nestlé nasceu 2009.

A galeria de troféus impressiona. Osasco ganhou 12 vezes o estadual, é 5 vezes campeão brasileiro, soma 4 títulos sul-americanos e sagrou-se campeão mundial em 2012, esse objeto de desejo do maior rival, o Rio.

O retorno alcançado com as ações de marketing nos últimos 6 meses superara todas as expectativas. Osasco ‘brincou’ com as marcas do patrocinador em jogos do paulista e da superliga, isso sem contar com a inovação no uniforme.

O que difere ainda Osasco dos demais é o imediatismo.

Osasco quer mais e as metas vão muito além das conquistas. O trabalho social jamais é deixado de lado e o investimento na base será sempre prioridade.

Se Franca é carinhosamente chamada de ‘capital do basquete brasileiro’, a cidade de Osasco caminha a passos largos para ganhar o mesmo status no vôlei.