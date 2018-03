Itália tira Leal do BRASIL. Chega ao fim o ciclo de 6 anos no Cruzeiro.

A Superliga marca o fim do ciclo de Leal com a camisa do Cruzeiro.

O blog apurou e crava que o jogador irá se transferir para a Itália e defender o Lube Civitanova na próxima temporada.

Cruzeiro, representantes do jogador e o futuro clube não irão se pronunciar sobre o tema. Oficialmente as partes só vão confirmar a negociação quando a Superliga e o Campeonato Italiano terminarem.

A parte financeira, curiosamente, não pesou na decisão de Leal. O Cruzeiro admitiu pagar o mesmo que Leal irá receber na Itália. O jogador tinha propostas da Rússia, Japão e China.

A possibilidade de enfrentar os melhores do mundo, a amizade com os cubanos, a chegada de León ao Perugia, a estrutura e organização do vôlei italiano convenceram Leal.

O blog já trazia a informação quando o Cruzeiro conquistou o Sul-Americano pela quinta vez em Montes Claros no início do mês.

A partir do ano que vem Leal, 29 anos, estará à disposição da seleção brasileira.