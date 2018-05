Ivan Zaytsev e Osmany Juantorena voltam à Itália para a Liga das Nações

O técnico Gianlorenzo Blengini pode respirar aliviado. A Itália terá força máxima em 2018.

Ivan Zaytsev e Osmany Juantorena, ausentes desde a Olimpíada do Rio em 2016, voltam à seleção para a Liga das Nações. Os dois jogadores são considerados fundamentais no esquema do treinador.

A Itália, ao lado da Bulgária, é uma das sedes do campeonato mundial que será jogado entre 10 e 30 de setembro.

Blengini chamou ainda os novatos Andrea Argenta, de Modena, e os centrais Enrico Diamantini e Alberto Polo. Os 3 irão treinar com a seleção.

Simone Anzani e Simone Parodi, além do líbero Salvatore Rossini, também voltam à seleção. Luca Vettori, que era uma das apostas do técnico no ano passado está fora. Matteo Piano, lesionado, não foi chamado.

A Itália estreia na Liga das Nações dia 25 contra a Alemanha, na Sérvia.