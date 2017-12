Jogo limpo prevalece e vaga olímpica da Norceca será definida na bola

A ameaça, para o bem do esporte, não se confirmou em Lincoln, no estado de Nebraska, nos Estados Unidos.

Assim como na véspera diante de Porto Rico, a República Dominicana jogou completa e para vencer, derrotou o Canadá por 3 sets a 1 e está na final do pré-olímpico da Norceca.

A possibilidade de ‘facilitar’ as coisas para terminar em terceiro lugar a competição não foi levada em consideração.

Se não vencer o torneio, as dominicanas terão que jogar o pré-olímpico mundial do Japão em maio ao invés do pré-olímpico da Norceca e América do Sul, em tese mais fácil, que irá sobrar agora para Canadá ou Porto Rico.

Na decisão a República Dominicana terá pela frente os Estados Unidos que bateram a seleção de Porto Rico também por 3 a 1 com parciais de 25-14, 24-26, 25-12, 25-14.

Quem ganhar a final desse sábado carimba o passaporte para os jogos do Rio de Janeiro.