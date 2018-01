Jordan Larson é eleita jogadora do ano nos Estados Unidos

Deu a lógica.

Jordan Larson foi eleita a atleta do ano pela USA Volleyball, Federação Norte-Americana de Vôlei.

Além do ótimo desempenho vestindo a camisa da seleção, Jordan conquistou a Champions League e foi campeã mundial de clubes pelo Eczacibasi, da Turquia.

Jordan repetiu a dose essa temporada já que em 2014 tinha conseguido os mesmos títulos pelo Dinamo Kazan, da Rússia, ou seja, ela é bicampeã do mundo e da Champions League.

Aos 29 anos, Jordan é considerada uma das jogadoras mais completas do vôlei mundial na atualidade.

A levantadora Molly Kreklow, como incentivo, foi eleita a atleta que mais evoluiu em 2015.

A seleção dos Estados Unidos, atual campeã do mundo, ainda não se classificou para os jogos olímpicos.

Bronze na Copa do Mundo do Japão, as comandadas por Karch Kiraly tentarão a vaga no classificatório da Norceca. O torneio acontecerá em janeiro nos Estados Unidos. Apenas o campeão se garante na Olimpíada.

Jordan Larson e Molly Kreklow estarão à disposição do técnico.