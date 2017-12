Kwiek: ‘Não iria marcar minha trajetória nem das jogadoras com qualquer dúvida quanto ao caráter’.

A seleção feminina da República Dominicana, dirigida pelo brasileiro Marcos Kwiek, deu uma bela demonstração de dignidade, respeito ao público e principalmente ao esporte.

Conforme o blog publicou antes mesmo do início do classificatório olímpico feminino da Norceca, o terceiro colocado deixaria Lincoln, no estado de Nebraska, Estados Unidos, em tese com o caminho mais fácil para chegar aos jogos do Rio.

A possibilidade de ‘entregar’ e terminar a competição numa posição mais confortável não foi sequer cogitada pelo técnico brasileiro que falou com o blog.

‘Não iria jamais marcar minha trajetória nem das minhas jogadoras com qualquer dúvida quanto ao caráter’, disse Kwiek.



O treinador foi além:

‘Sabia que o caminho seria mais fácil sendo terceiro, mas quero ir ao Rio ganhando de quem tiver que ganhar’.



O vôlei viveu nos últimos anos alguns tristes episódios que mancharam o esporte.

O BRASIL foi um dos protagonistas.

A seleção masculina, como é de conhecimento geral, entregou o jogo para a Bulgária no mundial de 2010 na Itália na segunda fase da competição.

Bernardinho negou o fato na época. Ano passado acabou desmentido publicamente pelo ex-jogador Giba.

A seleção feminina da China, em 2002, também usou do mesmo artifício no mundial jogado na Alemanha e vencido pela Itália. As chinesas acabaram castigadas com o quarto lugar.

A escolha do vôlei masculino do BRASIL em Atenas 2004 até hoje é questionada pelos norte-americanos. Na ocasião, a seleção brasileira perdeu por 3 a 1 na fase de classificação para os Estados Unidos e evitou Rússia e Itália numa possível semifinal.

Os Estados Unidos, no feminino, poderiam ter eliminado a seleção brasileira em Londres 2012. Uma simples derrota para a Turquia tirava o BRASIL da segunda fase. As norte-americanas jogaram com seriedade, disciplina e venceram a partida.

A República Dominicana, dá lição de moral e irá jogar o pré-olímpico mundial em maio no Japão.

Os adversários serão Itália, Holanda, Japão, Coreia, Cazaquistão, Tailândia e Peru. Os 3 primeiros colocados e o melhor asiático se classificam para a olimpíada.