O blog crava: Anne Buijs, holandesa que jogou pelo Rio, está voltando ao vôlei da Itália.

A jogadora acertou com o Monza para a temporada 2018/19. Anne atuou na Itália em 2014 quando defendeu as cores do Busto Arsizio.

A atleta de 26 anos estava no Nilufer, da Turquia, com a companhia da brasileira Carol, contratada recentemente pelo Praia.