Lição de casa ou lição em casa?

O susto serviu de lição e tinha que sobrar para alguém. No caso, sobrou para o Minas.

A inesperada derrota na rodada anterior para Montes Claros em Contagem não desceu bem. O Cruzeiro não digeriu o resultado adverso dentro de casa e diante da torcida.O jogo seguinte era a oportunidade ideal para apagar qualquer imagem ruim deixada em quadra contra Montes Claros.

E foi o que aconteceu.

Time grande é assim, sem menosprezar jamais o feito do adversário e o tradicional Minas. Mas o Cruzeiro é diferente.

Completo e jogando com muita seriedade e acima de tudo concentração, algo que pode ter faltado no último jogo, o Cruzeiro fez 3 a 0 no Minas. Se impôs com facilidade no primeiro set fazendo 25/15 e teve que jogar mais bola nos sets seguintes para fechar o jogo em 90 minutos.

Vitória que traz confiança, rebate qualquer insegurança e paga o débito com o torcedor que foi maioria na Arena do Minas.

A liderança não foi sequer colocada em questão. É ainda do Cruzeiro.