O blog crava: Lucão é o 3º reforço de Taubaté para a temporada 2018/19.

O jogador da seleção brasileira deixa o Sesi e vai assinar por 2 anos com o clube do interior paulista. Taubaté já fechou com os opostos Leandro Vissoto e Abouba e em breve deve anunciar o argentino Facundo Conte.

Lucão e Taubaté não estão autorizados a falar sobre o acerto.

O blog porém banca e reitera que jogador e clube estão fechados.