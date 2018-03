Lucarelli, cotado no Cruzeiro, fica em Taubaté; clube mantém Thales, Otávio e técnico Daniel Castellani

Começou. O mercado já se movimenta e o blog antecipa que Lucarelli fica em Taubaté para a temporada 2018/19.

O blog apurou que o jogador, ainda se recuperando de uma lesão no tendão, irá renovar contrato e permanecer mais um ano no clube paulista. O nome de Lucarelli era um dos mais comentados para substituir Leal no Cruzeiro. O ponta da seleção tinha em mãos propostas do vôlei italiano mas decidiu permanecer no BRASIL.

Taubaté renovou com o líbero Thales.

Otávio tem mais um ano de contrato. O mesmo acontece com o técnico Daniel Castellani.

Taubaté corre agora para segurar o levantador Rapha.