Lucas Lóh, escolha certa na hora certa.

O primeiro a gente nunca esquece. Com Lucas Lóh certamente não é diferente.

O jogador brasileiro conquistou há 10 dias o título da Copa da Turquia. Na final o poderoso Halkbank fez 3 a 2 contra o Malive Piyango.

Aos 26 anos, esse paranaense de Toledo vive sua segunda experiência no exterior. Lucas passou a temporada 2014/15 defendendo o Zaska, da Polônia, seleção atual campeã do mundo.

O blog apurou que Lucas tinha várias propostas para continuar no BRASIL onde foi vice-campeão no ano passado por Taubaté.

Nessa entrevista ele explica porque decidiu voltar para o vôlei da Europa e se diz impressionado com a estrutura do Halkbnak. O foco é a Turquia. Lucas entretanto fala que guarda ótimas recordações do BRASIL, não descarta retornar e está à disposição da seleção brasileira.

Por que você decidiu retornar ao vôlei europeu?

São vários fatores. Minha primeira temporada na Europa com o Zaksa na Polônia foi um grande desafio. Cresci muito naquele ano e queria dar sequência nesse crescimento, mas achei melhor voltar ao Brasil na época. Agora me sentindo preparado e mais experiente decidi voltar ao vôlei europeu buscando cada vez mais a evolução da minha carreira. Ter a oportunidade de jogar junto e contra nomes importantes do cenário mundial, disputando a Champions League, que tem altíssimo nível, pesou bastante na decisão. E também pelo fato de ter recebido a proposta de um clube com grande visibilidade na Europa como o Halkbank.

O Lucas é mais um caso daqueles jogadores que são mais valorizados no exterior do que no Brasil?

Não, acredito ser ao contrário. Minhas duas últimas temporadas em Campinas e Taubaté foram de grande importância para minha carreira e devido a isso penso que meu nome seja mais reconhecido no Brasil do que fora. Esse é um dos motivos que decidi nessa temporada jogar no exterior.

Qual a principal diferença entre a Turquia e a Polônia, país onde você brilhou e fez sucesso?

Não há grandes discrepâncias, talvez na Polônia um equilíbrio maior na parte de baixo da tabela e na Turquia uma exigência e responsabilidade um pouco maior em relação aos estrangeiros contratados.

O que você pode dizer da estrutura do Halkbank?

Excelente, um time muito bem organizado, com um patrocinador que tem forte compromisso com o esporte no país, que é o mais importante para a continuidade de qualquer projeto.

E como está sendo sua adaptação?

Eu me adaptei rapidamente a tudo aqui na Turquia. Além disso fui muito bem recebido por todo grupo e comissão, fator importante para me sentir bem em quadra. Facilita também o fato de eu gostar de viajar, aprender um pouco mais sobre novas culturas e costumes, acho que isso também faz parte.

Você pretende voltar ao BRASIL na próxima temporada?

A Superliga está entre os campeonatos mais competitivos do mundo, descartar essa possibilidade seria um erro. Mas esse é um assunto para se pensar mais para frente. No momento o foco está todo voltado em evoluir dentro do voleibol europeu e tirar o máximo proveito dessa experiência.

Qual Lucas você tem mais saudade? Minas, Campinas, Polônia ou Taubaté?

Todos esses times tiveram papel fundamental na minha carreira, assim como São Bernardo e o Sada. Tenho carinho e gratidão por todos onde passei, dois deles são especiais. Campinas por ter sido um time que não era considerado favorito e chegamos em uma final inédita e no ano seguinte Taubaté pelo privilégio de fazer parte de um elenco fortíssimo.

Você acha que poderia ter sido melhor aproveitado na seleção brasileira?

O que posso dizer é que dei o meu melhor durante o tempo que estive por lá. E será sempre assim. Seleção é o objetivo de todo jogador e o meu não é diferente. Sei do meu potencial e a comissão técnica também.