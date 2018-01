Lyubov Sokolova quase lá

A semana pode marcar definitivamente o retorno de Lyubov Sokolova à seleção da Rússia.

O técnico Yuri Marichev treina com 15 jogadoras e terá que fazer 1 corte antes da viagem para Ankara, na Turquia.

A cidade receberá entre os dias 4 e 9 de janeiro o pré-olímpico europeu.

Atualmente o treinador tem 5 ponteiras à disposição: Sokolova, Kosheleva, Khodunova, Ilchenko e Shcherban. O mais provável é que sobre para Khodunova.

Se for mantida no grupo, Sokolova, de 38 anos, poderá jogar pela sexta vez consecutiva os jogos olímpicos.

A Rússia treina em Novogorsk até o dia 2 de janeiro.

As jogadoras serão liberadas na noite do dia 30 e se reapresentam dia 2. No dia seguinte a delegação embarca para a Turquia.

A Rússia está no grupo B ao lado de Polônia, Itália e Bélgica. A Turquia joga o grupo A e enfrentará Alemanha, Holanda e Croácia.

Apenas o campeão garante vaga na olimpíada.

Segundo e terceiro colocados jogarão o pré-olímpico mundial em maio no Japão.