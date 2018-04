Macris deixa seleção. Naiane novamente ou chance para Juma?

José Roberto Guimarães tem sido bem coerente quando o assunto é levantadora.

Naiane, jogadora dele no Barueri, já teve sua oportunidade no Grand Prix. Na fase final das mesma competição o técnico optou por Macris, do Minas.

Como o Sul-Americano não conta e Roberta aparentemente é titular, nada mais justo do que Juma, de Bauru, ser testada na Copa dos Campeões do Japão.

O treinador sempre deixou claro que a classificação para o campeonato mundial em 2018 seria o principal objetivo da temporada. Com a vaga assegurada, José Roberto Guimarães poderia testar a corajosa levantadora de Bauru.

Seria o momento ideal baseado no que pensa a comissão técnica.

O BRASIL vai ao Japão, pelo raciocínio deles, sem pressão. Isso em tese. No fundo a gente sabe que não é bem assim.

A seleção terá pela frente Rússia e China completas e os Estados Unidos reforçados de algumas jogadoras que jogaram a Olimpíada. Não será aquela baba que esteve em Nanjing.

Será a última competição oficial de 2017.

Por que não usar Juma?