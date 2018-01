Agora é oficial.

Conforme o blog antecipou no último sábado, Marcos Kwiek é o novo técnico de Bauru.

http://esportes.estadao.com.br/blogs/bruno-voloch/bauru-inova-e-busca-marcos-kwiek-para-assumir-time/

A diretoria do clube irá anunciar o nome do treinador na quarta-feira. O time, décimo colocado, estreia no segundo turno nesta terça-feira contra Osasco.

Marcos Kwiek era prioridade em Bauru desde a demissão de Chico dos Santos.

O técnico, que dirige a seleção feminina da República Dominicana, só vai se apresentar após a disputa do pré-olímpico da Norceca que acontecerá entre 7 e 9 de janeiro nos Estados Unidos.

O campeão se classifica para a Olimpíada.

Marcos Kwiek assina até 2017 e além de treinar o time adulto terá a responsabilidade de gerenciar as categorias de base do clube.

É bom frisar que Bauru, segundo o blog apurou, só acertou com o técnico porque Cristobal Marte Hoffiz, presidente da Federação da República Dominicana, liberou Kwiek.

Isso não significa dizer que o treinador irá deixar o comando da seleção, pelo contrário, Marcos Kwiek tem contrato até 2020 e vai acumular as funções.