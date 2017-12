Mari não aprova e pode ser dispensada pelo Bolzano, da Itália

Pode estar chegando ao fim a temporada de Mari na Itália.

5 meses após ter sido anunciada como principal reforço do Bolzano, a jogadora brasileira corre o risco de ser dispensada em breve.

O clube italiano, através do presidente Rudy Fravetto e do diretor Peter Santas, aproveitou o recesso de fim de ano e a paralisação do campeonato por causa da disputa do pré-olímpico, para reavaliar o elenco.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A primeira providência foi liberar a ponteira croata Matea Ikić.

Mari, segundo o blog apurou, seria a próxima da lista. A ex-jogadora da seleção não aprovou e o rendimento tem sido abaixo do esperado.

A atleta, que era a maior esperança do Bolzano, está com 31 anos e deixou Osasco para atuar pela segunda vez na Itália onde foi campeã nacional pelo Pesaro em 2008.

Agora a realidade é outra.

O Bolzano é o penúltimo colocado com apenas 9 pontos em 12 jogos. Se o campeonato terminasse hoje o time seria rebaixado e voltaria para a série A2.