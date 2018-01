Matemática e emoção até a última rodada na Copa do Mundo do Japão

A decisão dos classificados para os jogos olímpicos do Rio ficou para a última rodada da Copa do Mundo do Japão.

Polônia, Estados Unidos e Itália continuam disputando as duas vagas.

Diferente do que se imaginava, os favoritos tiveram trabalho na penúltima rodada.

A líder e invicta Polônia derrotou o Japão por 3 a 1 em jogo muito equilibrado nos dois primeiros sets.

A Itália, com 50 pontos da dupla formada por Zaytsev e Juantonera, precisou de 5 sets para vencer o bom time da Argentina no tie-break com 16/14.

Os Estados Unidos mostraram autoridade e se recuperaram da derrota na véspera para a Polônia. Surpreendentemente, os norte-americanos marcaram 3 a 0 na já eliminada Rússia.

Com o resultados da décima rodada a Polônia se manteve na liderança com 10 vitórias e 29 pontos.

Os Estados Unidos chegaram aos 27 pontos e 9 vitórias.

A Itália tem as mesmas 9 vitórias, mas soma 26 pontos.

A última rodada acontecerá na quarta-feira, dia 23.

O clássico entre Itália e Polônia é o jogo mais esperado.

A Polônia pode até perder que ainda assim estará classificada. Basta ao time comandado pelo francês Antiga ganhar apenas dois sets e somar 1 ponto.

A Itália é obrigada a vencer por 3 a 0 ou 3 a 1 para tirar a vaga da Polônia. Se ganharem de 3 a 2, os italianos terão que vestir a camisa da Argentina. Em caso de derrota a Itália fica fora.

Os Estados Unidos podem até entrar em quadra já classificados se a Polônia vencer a Itália. De qualquer forma, os norte-americanos dependem de uma vitória simples contra a Argentina para se classificarem.

Os argentinos, em quinto lugar, ainda sonham com a inédita quarta colocação. Se derrotar os norte-americanos e a Rússia tropeçar contra o Japão, a Argentina garante o quarto lugar, melhor colocação na história do país.