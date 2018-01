Me engana que eu gosto em Uberlândia

Nunca deu para levar a sério esse tal de Viva Vôlei instituído pela CBV.

A correria em Bauru, onde assisti o time local bater o Sesi, me impediu de ver parte do jogo entre Praia e Osasco. Jogo bom, nervoso, emocionante e disputado com intensidade. Deu Praia por detalhes, assim como poderia ter dado Osasco. Equilíbrio.

O fator casa não influenciou nem de perto.

Fabiana foi decisiva.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O blog tem informações de que a jogadora só fez 1 treino antes da partida pois se recuperava de um problema físico. E que diferença absurda. Ela rodou as bolas mais importantes do jogo e marcou o ponto decisivo. Mérito e coragem de Claudinha que finalmente fez Fabiana jogar.

Não dá para se basear somente nos números. Não nesse caso.

Ellen fez 19 contra 17 de Fabi. A questão passa pela quantidade de bolas que a ponteira do Praia recebeu e colocou no chão. Derrubar 13 no chão de umas 40 bolas recebidas não é lá essas essas coisas.

Fabi não. Foi muito mais efetiva e produtiva.

Esse Viva Vôlei esconde por muitas vezes a verdade. Fabi não está nem aí. Não precisa. Nada contra Ellen, independente de não ser fã do seu voleibol.

O resultado em Uberlândia deixa o Rio ainda mais tranquila na liderança. O Praia não pode se iludir com os 2 pontos conquistados. Para ser finalista de novo e não correr riscos nas quartas e semifinal terá que melhorar muito. Sem Alix não chega. Com ela pode chegar.

Osasco mostrou que apesar da pane no quarto set dá sinais de evolução. É um time que briga até a última bola, não desiste do jogo jamais e que tem boas peças de reposição.