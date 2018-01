Minas, em ascensão, vende caro derrota para o líder Rio

O Minas caiu de pé.

O torcedor mineiro que prestigiou o jogo contra o Rio de Janeiro pode ter saído do Minas Tênis Clube frustrado com o resultado. Não pode porém reclamar da entrega e da atitude do time em quadra.

A equipe jogou de igual para igual com o atual campeão brasileiro e se tivesse tido um pouco mais de sorte e qualidade técnica no quinto set poderia ter vencido o jogo.

Bernardinho decidiu arriscar e escalou Carol, sem condições físicas, de início. A derrota no primeiro set serviu de alerta e o técnico foi obrigado a voltar com Mayhara no segundo set. Ela entrou e não saiu mais. E nem poderia. Mayhara atuou bem taticamente deixando claro que o treinador se precipitou ao não escalar a jogadora de cara.

A entrada de Roberta também foi decisiva. Courtney, sem inspiração, foi mal e foi muito bem substituída.

O Rio venceu porque foi mais regular especialmente no quinto set.

O Minas está no caminho certo.

Parece questão de tempo a entrada de Tandara no time. Ela tem vaga como ponta ou oposta. Tanto faz. Mari Paraíba e Carla se alternam. Diante do Rio, Carla, embora afobada em determinadas passagens, foi mais efetiva.

Rosamaria poderia ter sido mais acionada por Naiane.

Quem cresceu e voltou aos bons tempos foi Carol Gattaz. A jogadora está com tempo de bloqueio e o mais importante é que virou ótima opção de ataque do time.

O Minas pode crescer.

O trabalho de Paulo Coco começa a dar resultado provando que a diretoria acertou em cheio trazendo o assistente de José Roberto Guimarães na seleção brasileira.

A derrota deixa o Minas em quarto lugar. O Rio continua líder com 23 pontos, 2 a frente do Praia e com 4 de vantagem sobre Osasco.