Minas está perto de perder patrocinador master. Clube tem plano B e projeto não corre risco.

Será que azedou?

O blog apurou que sim. A Camponesa, marca da Embaré e patrocinadora master do Minas, está com os dias contados no clube. A parceria que vem desde a temporada 2014/15 anda seriamente ameaçada.

O marketing do Minas deixou claro na foto oficial de Gabizinha que o contrato com a empresa não deverá ser renovado. O acordo vai até dia 31 desse mês.

A intenção era esconder e não mostrar o nome do patrocinador master. E assim foi.

A decisão de não continuar patrocinando o Minas deve ter sido recente e causa certa estranheza.

Natália, como sugere a foto, foi apresentada no ginásio há algumas semanas e ainda exibia a marca do patrocinador.

O curioso e que a parceria se desfaz, ou caminho para isso, logo agora que o clube voltará ao cenário internacional para a disputa do mundial de clubes.

O blog tem informações que mesmo com a eventual saída do atual patrocinador o Minas não ficará na mão. O projeto está garantido, já existem negociações com outras empresas e Gabizinha e Natália não correm risco.