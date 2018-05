Montes Claros dá tiro no escuro

Preocupante a notícia que chega de Montes Claros.

Um dos principais responsáveis pela boa campanha do time na superliga, o técnico Marcelinho Ramos não irá comandar mais o time na competição.

Marcelinho fica afastado por prazo indeterminado para cuidar da saúde.

O blog, mesmo ciente dos fatos, respeita a privacidade do ser humano e da família, e apenas deseja que o treinador se recupere o quanto antes e volte normalmente as atividades. Sem mais detalhes.

Sai Marcelinho, entra Talmo de Oliveira.

Diante do que o mercado (não) oferece no momento, a escolha não é ruim e tem certa lógica.

Andrey Souza, gestor do time, optou em trazer um profissional que conheça o clube, caso específico de Talmo. O técnico fez um ótimo trabalho por lá levando Montes Claros ao vice-campeonato brasileiro em 2009 e tem identificação com o exigente torcedor.

É um risco. É o típico tiro no escuro.

Os bons resultados do passado não significam necessariamente sucesso no presente. Não mesmo. Ainda mais no caso de Talmo que fracassou no Sesi.

Embora seja um estudioso, são 5 anos longe do masculino, período que precisa ser levado em consideração.

Talmo chega pressionado. Marcelinho deixa o time na quinta colocação e classificado para os playoffs. Talmo deveria enxergar Montes Claros como uma grande oportunidade de retomar a carreira, resgatar a credibilidade perdida nos tempos de Sesi, falar menos e trabalhar mais.

Quem sabe …