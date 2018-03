Montes Claros, ‘operado’ em Campinas, recebe mensagens de apoio nas redes sociais

Montes Claros foi mais uma vítima da CBV e da arbitragem na Superliga. Não foi o primeiro e não será o último prejudicado na Superliga.

A derrota para Campinas por 3 sets a 2 teve influência direta dos árbitros.

Rogério Espicalsky e Gustavo Costa abusaram do direito de errar. Como se diz na gíria ‘operaram’ Montes Claros.

O blog apurou que vários clubes entraram em contato com a diretoria de Montes Claros mostrando inconformismo com os acontecimentos.

William, levantador do Cruzeiro, foi mais incisivo. Via twitter, o jogador postou:

‘Campinas é o lugar onde os times são mais garfinhados que eu já vi na minha vida! Me desculpem a sinceridade. Video chek em Campinas já!!!’

O Cruzeiro foi eliminado da Copa Brasil no mês passado e alega ter sido prejudicado pela arbitragem no tie-break contra o Sesi.

O mais triste é constatar que o time paulista não precisa desses artifícios para vencer. Não mesmo. É um clube sério e gerenciado por gente de qualidade e serviços prestados ao esporte.

Só que é muito estranho que as coincidências aconteçam sempre no ginásio do Taquaral.