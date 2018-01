Montes Claros resiste, Sesi sua e Maringá pena com estrangeiros

Enquanto o Sesi não convence, Montes Claros se aproveita e vai resistindo entre os grandes.

O time mineiro deixou escapar um set contra o Voleisul dentro de casa (25-23, 25-18, 28-30, 25-18), mas somou mais 3 pontos e se manteve na terceira colocação com 16 pontos. O curioso é que Montes Claros tem a mesma campanha que Taubaté, ou seja, 6 vitórias e duas derrotas em oito partidas.

No jogo contra o Voleisul, Kadu, ex-Cruzeiro, foi o destaque novamente.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O Voleisul, após flertar com as primeiras colocações, caiu para sexto lugar e ainda pode perder a posição para o Minas, que soma 10 pontos e ainda jogará contra Bento Gonçalves.

O grande mérito de Montes Claros é a regularidade. O time, com investimento inferior aos grandes, tem tirado proveito dá instabilidade de Taubaté e Sesi e vai conseguindo se segurar entre os primeiros desde o início da Superliga. O bom primeiro turno pode fazer a diferença na frente.

Quem não convence definitivamente é o Sesi. Jogando diante da pequena torcida o time fez 3 a 0 no lanterna Juiz de Fora. O Sesi fez um primeiro set razoável e depois teve que suar a camisa para fazer 25/23 e 31/29.

Foram apenas 2 pontos de bloqueio em todo o jogo contra um adversário que perdeu os 8 jogos que disputou. É pouco.

Em Maringá, de virada e sem Ricardinho e Edinho que se machucaram no primeiro set, o time paranaense superou as adversidades e virou para cima do São José vencendo por 3 sets a 1.

Gelinski e Alemão entraram bem.

Horacio Dileo vai penar é com o japonês e o africano contratados. Ambos são ruins e fracos tecnicamente. Não podem jogar a Superliga. São José, para variar, viveu dos ataques de Lorena, mas sozinho não consegue levar o time nas costas.