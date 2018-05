Mundo apoia reeleição e Ary Graça será presidente da FIVB até 2024

O brasileiro Ary Graça será reeleito presidente da FIVB, Federação Internacional de Vôlei, em Buenos Aires, Argentina.

As eleições vão acontecer apenas entre os dias 5 e 6 de outubro.

Mesmo restando 8 meses para o evento, Ary já conta com os votos dos presidentes das 5 confederações.

Europa, Ásia, América do Sul, África e Norceca declararam oficialmente apoio ao dirigente eleito pela primeira vez em 2012.

A iminente vitória nas urnas no congresso mundial vai manter Ary Graça no comando do vôlei mundial até 2024.

O trabalho de Ary, segundo carta aberta assinada pelos presidentes das confederações, é considerado ‘irretocável’.