Natália confirma proposta da China e diz que fica no BRASIL: ‘Vou cumprir meu contrato com o Minas’.

O blog acaba de conversar com Natália.

A jogadora da seleção brasileira atendeu gentilmente a ligação e confirmou a notícia divulgada em primeira mão pelo blog. O Shanghai fez proposta e ofereceu US$ 1 milhão para ela trocar o BRASIL pela China.

‘Realmente a proposta da China existe e é muito boa financeiramente. Só que quando optei em voltar era porque tinha que tratar da minha saúde e me recuperar da lesão no joelho. O Minas me apresentou ótimas condições de contrato e principalmente estrutura. Essa é hoje a minha prioridade, portanto vou cumprir meu contrato normalmente’.

Natália deixou transparecer que dificilmente permanecerá no BRASIL para a próxima temporada:

‘Na verdade era para eu continuar no exterior. Europa provavelmente e até mesmo no Fenerbahçe. Tive outras propostas bem tentadoras. Fiz o que achei que seria melhor para minha carreira no momento. Ano que vem é outra história e acho que será muito difícil continuar no país’.