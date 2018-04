Natália deixa o Fenerbahçe e volta ao BRASIL

Natália está voltando hoje para o BRASIL.

A jogadora tem uma tendinite no joelho e segundo consta terá que ficar pelo menos mais 2 meses sem jogar. Ela não foi oficialmente convocada por José Roberto Guimarães mas o técnico conta com ela para o mundial do Japão no fim de setembro.

A volta para tratar da lesão não significa dizer que Natália trocará o vôlei da Turquia pelo brasileiro. É quase certo porém que a atleta não continue no Fenerbahçe.

O clube turco contratou o técnico da seleção da Sérvia, Zoran Terzic. O Fenerbahçe deve reformular o elenco e trocar as estrangeiras, algo natural quando muda o treinador.

Natália não está nos planos.

Segundo o blog apurou, Bauru e Minas fizeram proposta por Natália. Os clubes porém não devem criar falsas expectativas.

Até onde o blog chegou, se for o caso de ficar em definitivo no BRASIL, o Rio, pela ligação e confiança na comissão técnica, seria a primeira opção de Natália, ainda que financeiramente não alcance o ideal.

Uma eventual permanência na Turquia não está descartada.

Galatasaray e Eczacibasi têm interesse em Natália.