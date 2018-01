Ninguém para o Cruzeiro. Faltam 19 jogos para o penta. Invicto?

O Cruzeiro continua a contagem regressiva para comemorar o pentacampeonato da Superliga.

Montes Claros, assim como São Bernardo, Juiz de Fora, Caramuru, Maringá, Canoas, Minas e Bento, não resistiu.

Foi a oitava vitória consecutiva que deixa o time folgado na liderança com 24 pontos e 100% de aproveitamento.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Se engana porém quem acha que o Cruzeiro teve vida fácil em Montes Claros. O adversário valorizou e muito o resultado. Os dois primeiros sets foram bem apertados e o Cruzeiro venceu no sufoco por 28/26. Com 2 a 0, apenas administrou o placar e fechou com 25/21.

Marcelo Mendez, importante ressaltar, não pode contar com o levantador William que foi liberado para cuidar de problemas particulares.

O reserva Fernando Cachopa transformou Evandro no maior pontuador com 17 pontos.

Do lado de Montes Claros o oposto Weber foi o melhor.

Nada porém chamou mais atenção do que a presença de quase 7 mil pessoas no ginásio Tancredo Neves.

Lá é assim. Lá é sempre assim.