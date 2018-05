Nota oficial Castro/Caramuru

Acabo de receber nota oficial do Caramuru. Como manda o bom jornalismo, eis a íntegra:

O MV Selmer/Compágas/Caramuru Castro lamenta profundamente a situação criada a cerca dos bastidores da partida Caramuru Vôlei x São Bernardo, na noite de quarta-feira, dia 23. O Grupo Gestor e sua Comissão Técnica garante que os procedimentos extra quadra foram exatamente os mesmos realizados até aqui, tanto nas partidas contra o Taubaté quanto no jogo com o Sada Cruzeiro, que, inclusive elogiaram a acolhida, o tratamento recebido e as condições do ginásio em que se deu a partida, conforme atestaram o supervisor do Sada Cruzeiro, Luiz Sales, e o diretor do Taubaté, Ricardo Navahas, em correspondência enviada ao clube e que seguem em anexo. Todos os times adversários que jogam em Castro são recebidos cordialmente e, mais, carinhosamente, já que, no hotel, caixas de doces esperam todos os integrantes das delegações, como forma de boas-vindas. Banheiros, vestiários e quadra limpos, bolas calibradas. É servida água, Gatorade e gelo. São perfeitas as condições estruturais do Ginásio Padre José Pagnacco, tanto que o local está oficialmente autorizado pela Confederação Brasileira de Voleibol a receber partidas da Superliga Masculina, a maior competição nacional do esporte. A própria CBV foi inquerida pelo MV Selmer/Compagás/Caramuru Castro a se posicionar a respeito da situação oferecida pelo ginásio.

O jogo da noite de quarta-feira foi extremamente tenso, com as provocações habituais de quadra, presenciadas pela equipe de arbitragem que, por consequência, puniu o técnico do São Bernardo, Douglas Chiarotti, com cartão vermelho e o treinador do Caramuru, Fábio Sampaio, com o cartão amarelo, conforme consta do relatório oficial da partida. Ao final da partida, Douglas Chiarotti foi homenageado com uma placa, em reconhecimento ao seu trabalho prestado ao voleibol brasileiro, ato que ironizou, proferindo palavras ofensivas ao técnico Fábio Sampaio, que não revidou. Já no vestiário, o time de São Bernardo exaltou-se nas comemorações, chutando lixeiras e fazendo algazarra, pelo que a equipe de segurança, educadamente, os repreendeu. Neste momento, membros da comissão técnica paulista partiram para cima dos agentes, que, igualmente, não reagiram. Não houve violência.

Atletas e Comissão Técnica do MV Selmer/Compágas/Caramuru Castro, o caçula da Superliga Nacional, extremamente honrados por participar de competição de tamanha grandeza, jamais faria qualquer ato que denegrisse imagem do campeonato, sua própria imagem e a imagem de Castro, cidade que ama e tem feito todos os esforços para representar dignamente.