Nuvem negra paira sobre Osasco

Eram 5 da tarde e o céu indicava chuva e trovoadas para Osasco.

Poucas horas depois, o time entrava em quadra para enfrentar o Pinheiros. O tempo instável e ameaçador não permitiu que o ginásio José Liberatti recebesse o público de costume.

Luizomar de Moura usou o bom senso e escalou o que tinha de melhor usando Gabi e Carcaces nas pontas, no caso, as mais inteiras fisicamente para a posição. A belga Lise foi a oposta. Adenízia, Thaísa e Dani Lins completaram a equipe.

Osasco levou alguns sustos apenas no primeiro set quando o Pinheiros chegou a abrir leve vantagem. O ótimo aproveitamento no saque, contando com a fragilidade da recepção do adversário, devolveu a liderança e o controle do jogo para Osasco que marcou 25/21.

O segundo e o terceiro sets , mesmo com as mãos Dani Lins descalibradas, algo raro, Osasco venceu em ritmo de treino.

O resultado positivo não livrou Osasco dos problemas de contusão ou dos sustos que perseguem o elenco desde a montagem do grupo para a temporada.

Na metade do segundo set, Gabi, com a disposição habitual, na ânsia de recuperar uma bola quase perdida no fundo, acabou batendo a cabeça no chão. A jogadora teve que sair de quadra na maca e imobilizada por causa das dores no pescoço.

No fim da partida o departamento médico do clube fez questão de tranquilizar os familiares, as companheiras e comissão técnica. Gabi passa bem e será reavaliada nas próximas horas.

Diante do cenário amador que toma conta da Superliga, vale ressaltar a estrutura e o profissionalismo do clube no caso envolvendo Gabi. O que é obrigação, hoje virou raridade.

De qualquer forma, Luizomar deveria aproveitar a folga para benzer o time e espantar o mau olhado. Não é comum. Thaísa, Adenízia, Carcaces, Suelle ( duas vezes) e agora Gabi já foram vítimas. O olho grande parou e ficou em Osasco.