O beijo de Tandara para Uberlândia

O relacionamento entre Tandara e o Praia Clube é ruim. Ruim não. Péssimo.

O motivo é a polêmica passagem da jogadora de Osasco por lá. Tandara engravidou na metade da temporada 2014/15 e depois acabaria parando no Minas no ano seguinte.

Cumpriu, até onde dizem, o contrato até o fim.

A briga com o Praia foi parar na justiça. Não houve acordo e a coisa se arrasta até hoje nos tribunais recheada de recursos de ambos os lados.

Desde então Tandara passou a ser perseguida pelos dirigentes e consequentemente pelos sócios e torcedores do Praia Clube. E tem sido assim.

A jogadora sofre na pele. É xingada e chamada de pipoqueira pelo público incentivado pelo locutor oficial do ginásio. Tandara, por mais experiente que seja, sente a pressão e não joga, ou melhor, não tem jogado no Praia.

Fora não.

A final da Copa Brasil e o segundo jogo das semifinais provam que longe do Praia ela rende.

Tandara tem se mostrado até serena demais principalmente quando a coisa não acontece em Uberlândia. Muitos no lugar dela já teriam devolvido as provocações com palavras ou gestos.

Fato é que jogar no Praia virou um tabu. É um enorme desafio para a jogadora.

Corre nas redes sociais, admito que não ouvi, que Tandara teria deixado um beijo irônico para a Uberlândia após os 3 a 1 do Liberatti.

Se o fato for verídico, direito dela. Não passa nem perto das ofensas que a jogadora escuta no clube mineiro. É óbvio que o gesto de carinho não será bem recebido pela torcida do Praia. Soa como deboche.

Tandara é maior de idade, ciente dos seus atos e sabe que a atitude irá trazer consequências.

Mas e se a coisa tiver sido premeditada? Pode ser. Quem sabe não é isso que ela precisava para finalmente conseguir jogar em Uberlândia?