O churrasco de Dani Lins em Osasco

O assunto não era e não seria pauta aqui no blog.

Recebi insistentes pedidos via e-mail e redes sociais para que falasse sobre o churrasco organizado pelo time de Osasco antes mesmo do fim da Superliga.

Confesso que o movimento do mercado, a final da superliga masculina, a convocação de Bernardinho e o vôlei europeu são o foco do blog no momento.

Mas sendo breve, sucinto e priorizando o fiel leitor, vamos ao tema:

Dani Lins organizou um churrasco na semana passada. Não acho pecado, muito menos demonstra indiferença em relação a eliminação para o Rio ainda na semifinal. Direito dela. Ponto.

Uma coisa são as companheiras de time, outra são as amizades fora de quadra.

É bem verdade que a ferida ainda não está totalmente fechada e vai demorar para cicatrizar. Cada um porém reage de uma maneira.

13 jogadoras foram ao churrasco e Thaísa e Adenízia não apareceram.

O que isso significa?

Bem, primeiro que podem pensar diferente que as companheiras de time. Segundo que não enxergavam motivo algum para comemorar e terceiro que poderiam ter outro compromisso na data e horário da confraternização.

Que o fato causa estranheza não resta duvida.

O clima, até onde apurei, era de despedida, algo também absolutamente natural.

Entre as inúmeras virtudes daquelas que foram ao churrasco está a inteligência. Elas sabem que a separação é inevitável, cada uma seguirá seu rumo e que muitas serão ou já foram fritadas pela diretoria e a comissão técnica de Osasco.