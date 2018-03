O pequeno grande gesto de Tandara.

Tandara. A culpa é exclusivamente dela.

Toda dela.

Só Tandara mesmo para me fazer voltar ao tema.

Falar desse troféu Viva Vôlei é um martírio.

Como a maioria das pessoas que votam nessa coisa de melhor do jogo não entende bulhufas e só se prende aos números, Tandara, constrangida, tratou de fazer justiça com as próprias mãos.

O mais correto seria atravessar a rede e entregar para a polonesa Skowronska. Seria demais.

Tandara ainda assim se saiu muito bem. Passou o tal troféu para Mari Paraíba.

Diria que com atraso. Mari jogou mais em Osasco do que em Barueri. Fato. Mas a iniciativa, mesmo não sendo pioneira, foi de gente grande.

Ponto para Tandara.