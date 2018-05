O prometido é devido. Osasco devolve na mesma moeda.

Para o time de Osasco, promessa é dívida.

O time entrou em quadra agressivo, com a faca nos dentes e ignorou o Praia Clube no primeiro set. A ‘goleada’ por 25/11 era uma simples demonstração do que estaria por vir.

A contusão da cubana Daymi, que se contundiu quase no fim do set, não justifica a surra que a equipe mineira levou.

Assustado, o Praia não segurou a pressão, e olha que os playoffs ainda nem começaram. A norte-americana Alex Klineman, um dos destaques da Superliga, não compareceu. Michelle idem. Pri Daroit entrou e rendeu melhor. Malu foi uma grata surpresa como oposta.

Quem resolveu foi Carcaces, em noite inspirada.

O perigoso apagão sofrido por Osasco no terceiro set não tira o brilho da vitória. Foram 2 sets irrepreensíveis diante de um adversário acuado e assustado.

O rodízio de Osasco parece ter chegado ao fim. Luizomar dá sinais de que encontrou a formação titular.

Isso não significa dizer que Ivna e Suelle, por exemplo, não sejam importantes, até porque a belga Lise ainda não convenceu.

Fato é que poucos times no BRASIL contam com duas jogadoras de tanta qualidade no banco. Osasco sim.

O Praia é passado. A dívida foi paga rigorosamente na mesma moeda. A diferença entre os dois times ainda é grande. São 4 pontos. O Praia vai precisar ser muito incompetente para perder o segundo lugar. Não creio, mas sem Daymi a coisa por apertar.

Osasco, apesar da quarta vitória consecutiva, segue pressionado. Aliás, Osasco se acostumou a viver assim. Se por um lado se aproximou do Praia na classificação, pelo outro vê o Minas encostado e com 1 ponto a menos.

É um olho no peixe e outro no gato.