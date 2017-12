O que será do Minas com Jaqueline?

Paulo Coco, técnico do Minas, esconde o jogo e não diz se Jaqueline vai reestrear contra o Bauru na partida que fecha a primeira rodada do returno. Reestrear no caso significaria começar jogando.

São quase 5 meses sem entrar em quadra. Não será simples para Jaqueline.

O time com ela em quadra ganha em volume de jogo, passe e fica mais equilibrado. Prós e contras. Jaqueline, como é de conhecimento, é de difícil relacionamento. Se contrariada o risco de desagregar o ambiente é grande.

Cabe a Paulo Coco administrar. Jaqueline porém não é boba.

Primeiro porque sabe que o atual treinador não é Talmo. Segundo porque se ainda pensa em seleção não vai criar problema com o cara de confiança de José Roberto Guimarães.

Não existe mistério.

O Minas ideal passa por Jaqueline e Rosamaria nas pontas, Hooker na saída, Carol e Mara no meio e Naiane. Ponto. Qualquer coisa diferente de isso seria invenção.

De qualquer forma, ainda que sem Jaqueline, a campanha com 5 derrotas em 11 jogos foi muito abaixo do esperado. O Minas pode e é obrigado a render mais.

Se pensa em chegar entre os 4, o que é muito complicado, tem que passar e bem por Bauru.

O time paulista, equilibrado e em ascensão, pode se consolidar em terceiro lugar. Não dá para dizer que Bauru depois do surpreendente primeiro turno não terá responsabilidade. O que (ainda) dá para dizer é que o Minas é favorito apesar dos 7 pontos que separam os dois na classificação.

Bom para Bauru.