Obrigação continua do Praia. Só muda o local.

Não muda nada.

Apesar de ter sofrido em Uberlândia e ter vencido Osasco no limite, pela vantagem mínima e no tie-break, a obrigação continua toda do lado do Praia Clube na semifinal.

O jogo será no Liberatti.

Sim.

E daí?

O Praia na fase de classificação venceu Osasco fora de casa por 3 a 0. A tradição, camisa e torcida do time paulista não minimizam o favoritismo do time mineiro.

O tempo de recuperação foi pequeno para os dois lados. Nenhuma grande mudança ocorrerá.

É mais ajustar emocional, descansar e estudar o adversário.