Olympikus afirma que materiais esportivos vendidos ilegalmente pela CBV eram de uso exclusivo de atletas e cobra esclarecimentos.

A Olympikus emitiu nota oficial sobre o envolvimento do presidente da CBV, Walter Pitombo Laranjeiras e o vice, Neuri Barbieri, na venda ilegal dos uniformes da empresa.

Eis a nota na íntegra:

O contrato com a CBV (Confederação Brasileira de Vôlei), vigente por 19 anos até o fim de 2016, previa o fornecimento de materiais esportivos para uso exclusivo de atletas e integrantes de comissões técnicas e departamentos da entidade. Todas as entregas eram feitas de acordo com a relação de itens e quantidades prevista em contrato e aprovada pelas partes. Sempre coube à CBV a guarda e utilização destes materiais a partir de seu recebimento. Esperamos que o assunto seja esclarecido, pelo bem do esporte.

A matéria foi publicada hoje cedo pelo blog. Entenda o caso: