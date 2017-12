Os ‘gênios’ da CBV escancaram preconceito contra as mulheres

Difícil entender os critérios e a logística estabelecida pela CBV. Há uma semana os homens disputaram o mesmo torneio, Copa Brasil, com regulamento exatamente igual e as semifinais aconteceram na quinta-feira com final no sábado. Por que com as mulheres foi diferente?

Enquanto as jogadoras do Rio assistiam do hotel devidamente alimentadas o Minas bater Osasco, as futuras adversárias varavam a madrugada atrás da bola. Baixada a adrenalina e feita a refeição, devem der caído no sono no mínimo às 4 da manhã.

Faz sim diferença. Inaceitável.

Isso sem falar no exemplo de Bauru. 3 jogos em 10 dias e duas semanas sem entrar em quadra. Quanta incoerência.

O Rio, possível adversário do Minas na semifinal da Superliga, além de franco favorito chega mais descansado para a final em Campinas.

Se Copa Brasil tem pouco valor para o Rio, no caso do Minas é exatamente o oposto. A conquista do título representaria e muito para os mineiros.

Faz tempo que o Minas não ganha nada. O torcedor não deve se recordar da última conquista. São 15 anos de jejum quando venceu a Superliga 2001/2002. De lá pra cá o Minas parou no tempo.

Ganhar a Copa Brasil, por mais desvalorizada que seja, teria um significado especial. Seria, querendo ou não, escrever novamente o nome no cenário nacional.

Só que não será fácil.

O Minas, que não é bobo nem nada, tem até a desculpa pronta para a provável derrota. Bom por um lado, ruim pelo outro.

Se repetir o que fez contra Osasco não dura 3 sets. Dá Rio fácil.

Se o Rio jogar sério como se jamais tivesse ganho a Copa Brasil não dá jogo. Agora se entrar relaxado tipo como fez no primeiro set contra o Praia o caldo pode engrossar.