Osasco: carinho e marketing na medida certa em Manaus

Cautela nunca é demais.

Luizomar de Moura, técnico de Osasco, agiu com a razão. Primeiro o trabalho, depois a diversão.

A passagem de Osasco por Manaus foi quase perfeita para o torcedor. A ausência de Tandara frustrou em parte a torcida amazonense que gostaria de ter assistido o time paulista jogar completo.

O treinador porém optou em poupar uma das principais jogadoras de Osasco na Superliga. Perder Tandara, com leve desconforto muscular, apenas por força de contrato não faria mesmo o menor sentido.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Não dá para reclamar do que Osasco apresentou.

Seriedade do início ao fim ainda que contra um adversário bem fraco tecnicamente.

São Caetano não foi páreo e até por isso não dá par ficar se apegando aos números.

O que dá para afirmar sem susto é que as jogadoras se desgastaram mais com a viagem até Manaus do que com o jogo propriamente dito.

3 a 0 rápido como manda a regra. Depois foi só se divertir e aí sim cumprir o marketing estabelecido e exigido pelos organizadores.