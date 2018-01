Osasco é aprovado, supera desconfiança e mostra nova identidade contra o Rio

Osasco surpreendeu e passou no teste. E a prova não era fácil, pelo contrário, era das mais complicadas.

O time tinha simplesmente pela frente o Rio, de Bernardinho, até então único invicto da Superliga.

Vitória que começou a ser construída do lado de fora, na véspera, com o departamento médico conseguindo recuperar Tandara para o clássico. Logo ela, que viria a ser a maior pontuadora do jogo com 32 pontos.

Números que realmente impressionam.

Seria incoerente não admitir a importância dela para Osasco. Tandara de fato foi decisiva. Talvez nem a própria jogadora pudesse imaginar que renderia tanto e conseguisse jogar 5 sets voando fisicamente.

A história de mais esse clássico passa pelo apoio do fanático torcedor.

O Ginásio José Liberatti estava praticamente lotado. O comportamento da torcida foi exemplar e me arriscaria a dizer que o adversário sentiu a pressão das arquibancadas.

Mas a pressão era dos dois lados.

Perder para o maior rival seria desastroso para Osasco no aspecto moral e em termos de classificação já que tinha duas derrotas na Superliga e vinha de um 3 a 2 para o Praia em Uberlândia.

Osasco viu no Rio a chance de responder a torcida. E respondeu.

Além de Tandara, mais 3 importantes personagens devem ser citados. O técnico Luizomar de Moura foi cirúrgico ao tirar Saraelen, assustada em quadra, e colocar Natália para o segundo set.

Bia foi fundamental e merecidamente fechou o jogo. Por diversas vezes foi a bola de segurança de Dani Lins. Corajosa, é a cara desse novo Osasco.

Por fim não dá jamais para deixar de falar de Dani Lins, uma autêntica líder em quadra. Dani fez Natália jogar e enxergou que a vitória passaria necessariamente pelas mãos de Tandara e Bia.

Paula ainda está devendo e se redimiu um pouco no quinto set. As gringas foram uma negação.

Do lado do Rio não foi diferente. A holandesa Anne não compareceu.

O que não dá para entender é como Gabi ainda tem crédito com o treinador. É uma jogadora instável, nada confiável e que inexplicavelmente segurou o passe no tie-break.

O Rio foi muito beneficiado pelo excesso de erros de Osasco.

Bernardinho ainda fez o time se sustentar em quadra colocando quase todas as reservas. Drussyla e Helô foram muito mais efetivas que Anne e Monique.

O que não dava era para acreditar é que ganharia o jogo com Camila Adão de levantadora e passando pela rede. A coisa pode até vingar numa inversão ou no máximo durante um set, não 3 seguidos como aconteceu.

Mayhara, que substituiu Carol, não comprometeu no ataque mas ficou devendo e muito no bloqueio.

Gabi levou o time nas costas.

Fabi foi melhor do que Camila Brait. A líbero de Osasco esteve em noite pouco inspirada, insegura e errando bolas fáceis.

A arbitragem, que já andou derrubando muito time na Superliga, saiu ilesa.

Assim se resume mais um capítulo de Osasco e Rio. Campeonato aberto e o surgimento de novas protagonistas.