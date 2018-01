Osasco homenageia Chapecoense e se veste de verde e branco para receber o Minas

A iniciativa é válida e merece elogios.

A diretoria de Osasco pede aos torcedores que usem as cores da Chapecoense para colorir o ginásio José Liberatti de verde e branco no jogo contra o Minas.

É mais uma maneira que o clube enxergou de homenagear as vítimas do trágico acidente do dia 29 de novembro.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Tomara que o fanático torcedor leia a mensagem e consequentemente abrace o gesto da direção.

Não sei se os paulistas são pioneiros no tema em questão. Também é o que menos importa.

Tomara que o modelo seja copiado pelo BRASIL afora. Ainda dá tempo.

Osasco e Minas será realizado sábado às 14h.