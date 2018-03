Esse tal de Douglas Souza é um fenômeno. É impressionante como esse rapaz continua valorizado e jogando ainda em times de ponta.

Jogando não seria bem o termo exato.

Nada chamou mais atenção no confronto entre Sesi e Corinthians do que o baixíssimo rendimento do campeão olímpico nos dois jogos. Douglas viu do banco seu time com méritos se classificar para a semifinal da Superliga.

Assistir jogos do banco não é nenhuma novidade para ele.

Douglas Souza, para quem não lembra, estava entre os 12 no Rio há 2 anos. Foi um espectador privilegiado e viu de perto o BRASIL conquistar o ouro no Maracanãzinho.

Sim, pasmem, ele pode se orgulhar de ter esse título no currículo, algo que algumas gerações de jogadores bem mais qualificados tecnicamente e consagrados perseguiram e jamais conseguiram. O técnico na época, Bernardinho, é um exemplo.

Coisas do esporte.

Douglas, guardadas as devidas proporções, seria uma espécie de Paulo Sérgio, aquele da Copa do Mundo dos Estados Unidos 1994, campeão também.

É o que fica. Ou não?

Abraham Lincoln, ex-presidente dos Estados Unidos, dizia:

Você pode enganar uma pessoa por muito tempo; algumas por algum tempo; mas não consegue enganar todas por todo o tempo.

É o caso de Douglas que ainda tem o mérito de ter um padrinho forte. Não por acaso, Rubinho, hoje no Sesi, era um dos assistentes de Bernardinho em 2016.