‘Penetra’ apela e perde tempo com recurso no STJD

O ‘penetra’ Brasília cumpriu a ameaça e entrou com recurso no STJD, Superior Tribunal de Justiça, para tentar anular o jogo contra Bauru.

A partida entre as duas equipes aconteceu dia 15 de dezembro e terminou com a vitória tranquila do time paulista por 3 a 0.

A CBV ainda não se pronunciou sobre o caso.

Os dirigentes do ‘penetra’ Brasília alegam erro da apontadora na marcação dos pontos ainda no segundo set para justificar a atitude e tentar a anulação da partida.

Será em vão. Se gasta tempo e dinheiro. Um bom advogado ou até alguém que soubesse interpretar o regulamento resolveria o caso.

Acontece que todos, incluindo a capitã Paula Pequeno, talvez a menos culpada, desconhecem a regra.

Qualquer reclamação deve ser feita antes que a súmula do jogo seja fechada, o que não aconteceu em Bauru. O jogo terminou normalmente, com o piti natural do perdedor, mas sem que o ‘penetra’ fizesse qualquer movimento oficial.

Fechada a súmula Brasília perdeu a condição, leia-se requisito, para impugnação da partida.

O regulamento da Superliga é claro e diz que a competição é disputada de acordo com as regras da FIVB, Federação Internacional de Vôlei.

Eis o artigo:

ARTIGO 1º- A Superliga é uma marca registrada de propriedade da Confederação Brasileira de Voleibol – CBV, que denomina o Campeonato Brasileiro de Clubes, sendo este o 39º Campeonato de Clubes e a 23ª Superliga. Organizada e dirigida por esta Entidade é a competição máxima do calendário nacional, tendo por finalidade reunir as melhores equipes do país, constituindo-se na melhor representatividade técnica do voleibol brasileiro, sempre de acordo com as normas Estatutárias da CBV, seu Código de Ética e demais normas. §1º- Será disputada de acordo com as Regras Oficiais de Voleibol da FIVB e cabe aos participantes a obrigação de conhecê-las e cumpri-las.