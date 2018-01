Polônia a um passo da Olimpíada. Itália e Estados Unidos brigam pela segunda vaga.

A Polônia, única invicta, está muito perto de conquistar a Copa do Mundo do Japão e garantir uma das vagas para a Olimpíada do Rio.

No jogo mais esperado do campeonato, a Polônia derrotou os Estados Unidos por 3 sets a 1 em Tóquio.

Kubiak e Kurek foram os destaques do time polonês que marcou 9 pontos de saque.

O resultado deixa os poloneses na liderança isolada da competição com 26 pontos e 9 vitórias em 9 jogos.

Os Estados Unidos, invictos até então, ainda estão na vice-liderança com 8 vitórias e 24 pontos.

A Itália, no outro clássico da rodada, bateu a Rússia por 3 a 0 e chegou ao mesmo número de vitórias e pontuação dos norte-americanos.

O saque da Itália e os 20 pontos de Zaytsev fizeram a diferença.

A derrota elimina a Rússia, quarta colocada, da Copa do Mundo.

Nos demais resultados, envolvendo as seleções eliminadas, a Argentina, de Julio Velasco, ganhou fácil do Japão por 3 a 0 e soma 20 pontos com 7 vitórias.

A Austrália ainda fez 3 a 0 no Irã e o Egito ganhou de 3 a 2 da Tunísia.

A penúltima rodada marca Argentina x Itália, Japão x Polônia e Estados Unidos x Rússia. Os jogos acontecerão na terça-feira, dia 22.

A Copa do Mundo termina na próxima quarta-feira.