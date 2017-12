Polônia, campeã mundial, se salva e mantém vivo sonho olímpico

A Polônia, campeã do mundo em 2014, se salvou.

A seleção polonesa resistiu a pressão de quase 8 mil torcedores alemãs que lotaram a arena Max Schmeling Halle em Berlim e venceu os donos da casa por 3 sets a 2 de virada com 16/14 no tie-break.

O terceiro lugar no pré-olímpico europeu masculino coloca a Polônia no pré-olímpico mundial do Japão e evita assim a eliminação precoce dos jogos do Rio.

A Alemanha está fora da Olimpíada.

Foi uma verdadeira batalha dentro de quadra. Nada, rigorosamente nada foi fácil para a Polônia na competição. O time vinha sofrendo nos momentos decisivos e perdendo tie-break sucessivos.

Na hora da verdade porém cresceu e fez valer toda tradição do país no esporte.

Kubiak e Kurek foram decisivos pelo lado polonês. Ambos marcaram 22 pontos.

O central Bieniek foi importantíssimo no bloqueio com 9 pontos. Por sinal, a Polônia marcou 15 pontos contra 9 da Alemanha no fundamento.

O jogo durou 2 horas e 20 minutos.

Grozer, da Alemanha, teve o mérito de terminar como o maior pontuador da partida com 23 pontos.