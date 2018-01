Praia Clube e Rio do Sul comemoram e batem meta programada

27 pontos e a vice-liderança ao fim do primeiro turno da Superliga.

A campanha do Praia Clube foi melhor do que muitos poderiam imaginar. Nem mesmo os torcedores de Uberlândia esperavam tanto. Desempenho acima da média.

Mesmo sem contar com duas titulares, Claudinha e Michelle, a vitória convincente diante do Rio do Sul por 3 a 0 garantiu ao time mineiro o segundo lugar na classificação.

Antes do campeonato começar o resultado seria considerado normal e a obrigação de ganhar os 3 pontos idem. A boa temporada do Rio do Sul porém valorizou o triunfo do Praia.

Em 90 minutos a equipe marcou 25-20, 25-15 e 25-20.

Como de costume, Daymi Ramirez e Alex Klineman foram determinantes. A norte-americana fez 18 pontos e Ramirez 16.

Ju Carrijo atuou com segurança. A regularidade de Walewska impressiona no bloqueio.

A expectativa é de que o Rio do Sul, de Spencer Lee, pudesse resistir mais. Não aconteceu.

O sexto lugar fica de bom tamanho e deve ser comemorado, algo também inimaginável no início da competição.