Praia Clube sabe que cautela e caldo de galinha nunca fizeram mal a ninguém.

Osasco não é Bauru.

Não passa nem perto.

Paulo Coco, técnico do Praia, deixa claro todo respeito que tem com Osasco ao escolher abrir as semifinais em Uberlândia na próxima sexta-feira.

E ele tem razão.

Não teria sentido jogar fora a vantagem que conquistou depois de liderar a primeira fase da Superliga. É o que Praia faria em tese se optasse em jogar no Liberatti o primeiro jogo.

Erro de estratégia que poderia custar caro. Risco desnecessário.

Não existe logística que justifique uma escolha dessas.