Praia foi obrigado a jogar completo e como grande contra Bauru

Os últimos insucessos e sustos serviram de lição para o Praia. Se contra Valinhos o técnico Ricardo Picinin se deu ao luxo de brincar, contra Bauru o treinador teve o discernimento de escalar a força máxima.

Completo e com Alix desde o início em quadra, o Praia jogou como time grande e venceu por 3 a 0. Qualquer escalação diferente seria colocar o terceiro lugar em risco.

É bem verdade que o Praia teve seu trabalho facilitado por um noite infeliz das ponteiras de Bauru e da boa e sempre regular levantadora Juma.

Ao mesmo, do outro lado, Claudinha leu que colocando Fabiana para jogar o time rende muito mais, desafoga Alix e Daymi e o Praia ganha mais opções. Foi a central da seleção a melhor jogadora em quadra.

3 a 0 não condiz com a realidade existente entre Bauru e Praia Clube.

O segundo set é o retrato do equilíbrio entre as equipes. Por sinal, se tivesse vencido o segundo set certamente a história seria diferente no Panela de Pressão.

De qualquer forma os quase 2 mil torcedores que encheram o ginásio devem ter saído satisfeitos com o que viram.

Não faltou entrega ao time de Bauru. O que faltou foi minimizar os erros, bloqueio e ponteiras efetivas.

Assim como o Praia respira sossegado em terceiro, Bauru, apesar da derrota, é quinto colocado isolado.