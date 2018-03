Quando o barato sai caro.

Pequenas economias podem gerar grandes e inesperados prejuízos técnicos e até rombos no orçamento. É o que se conhece popularmente como ‘economia porca’.

Corinthians e Minas pagaram a conta na primeira rodada das quartas de final.

A prática, adotada pela CBV, Confederação Brasileira de Vôlei, em acordo com os clubes, diga-se de passagem, prejudicou sensivelmente Corinthians e Minas no fim de semana ainda que os dois tenham perdido por 3 a 0 para Sesi e Taubaté, respectivamente.

Os árbitros, sempre eles, abusaram novamente.

O que dá para sugerir é que se o Corinthians tivesse vencido o primeiro set a história do jogo teria sido diferente. No caso do Minas, segundo set, idem.

Por que os clubes aceitaram e foram conviventes? Como aceitar a utilização do video challenge apenas nas semifinais?