Quem é Sonja?

O Minas sonhou com Logan Tom e acordou com Sonja Elizabeth Newcombe. As coisas realmente são muito estranhas por lá. É difícil entender.

Eis que o clube, na calada noite, anuncia a chegada da gloriosa norte-americana. Uma contratação esquisita, sem propósito aparente e que não soa bem.

A previsão é que a norte-americana desembarque por aqui nos primeiros dias de janeiro. Mas sabe como é. Tratando-se de Minas, basta lembrar o episódio envolvendo Hooker, tudo é possível.

É bom o torcedor não contar muito com isso.

A tal Sonja Elizabeth Newcombe, segundo o próprio Minas, era o que tinha disponível no mercado. Por esse tipo de declaração já dá para ver a bomba que vem por aí.



Fica a curiosidade para saber quem é o padrinho dela. Seja lá quem for tem muita moral no Minas.