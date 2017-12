Radamés Lattari gera ira e revolta clubes da Superliga B

A CBV, Confederação Brasileira de Vôlei, definitivamente não consegue se entender fora de quadra. Falta critério, bom senso e transparência.

A criação da Taça de Ouro gerou uma série de críticas dos clubes e o alvo principal é Radamés Lattari, atual diretor de competições de quadra.

Se a entidade agiu bem ao exigir que o Sesc, equipe que tinha elenco suficiente para jogar a primeira divisão, passasse pela segunda divisão, perdeu moral ao criar a Taça de Ouro com o regulamento proposto.

A competição, que deve ser jogada em agosto, é no mínimo uma afronta para aqueles times que participam atualmente a Superliga B.

Qualquer clube, inclusive aqueles que hoje jogam a segundona, poderão se inscrever e jogar a Taça de Ouro. Caramuru e o penúltimo colocado da Superliga A também entram no bolo, ou seja, ninguém cai direto.

A Taça de Ouro vai dar ao campeão o direito de ser o 12º participante da Superliga A em 2017/18.

O que isso quer dizer?

Primeiro que os clubes inscritos na Superliga B jogaram dinheiro fora e gastaram muito mais do que efetivamente precisavam.

Segundo, que pelo precedente aberto por Radamés, seria muito mais simples pagar apenas 2 meses de salários entre julho e setembro, montar um time de ponta, jogar a Taça de Ouro e se classificar para a primeira divisão.

Duro é constatar que o próprio Sesc entrou pelo cano. Queimou cartucho na Superliga B ao invés de jogar apenas a Taça de Ouro.

O mais grave é que qualquer clube pode arrumar um bom patrocinador no meio do ano, montar um time e jogar a Superliga A na próxima temporada sem passar pela Superliga B, divisão de acesso.

Revoltado, e com razão, o Botafogo, que joga Superliga B, diz que só foi avisado da mudança das regras no arbitral e reclama que Radamés tenha ‘aberto as portas’ para qualquer um jogar a Superliga e entrar pela janela.

Até o Sesc, virtual campeão da Superliga B, faz coro e alega que a Superliga B ficou desmoralizada com a decisão de Radamés.

Por que não sobem os dois primeiros da Superliga B e caem os dois últimos? Nada mais justo.

A CBV erra ao achar que incentiva a entrada de novas empresas.

O que a entidade faz é criar novos ‘penetras’, como Brasília no feminino, e desmoralizar quem usa as vias corretas para jogar a primeira divisão, caso de Bauru e e outros tantos.

Depois esses mesmos dirigentes não entendem porque alguns patrocinadores deixam o esporte. É porque falta transparência.

O blog tentou ouvir Radamés mas ele não retornou o contato.